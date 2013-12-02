Загальні збори киян прийняли рішення не перешкоджати роботі КМДА та Київради

Про це повідомив член президії Загальних зборів киян, народний депутат від «Батьківщини» Юрій Одарченко, поінформували УНІАН у прес-службі Київської міської організації «Батьківщина».

«Своїм рішенням Збори наголошують на тому, що державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування не мають права саботувати роботу відповідних органів та зобов’язані продовжувати забезпечення нормальної життєдіяльності міста. В умовах загальнонаціональної кризи припинення роботи чиновників у місті Києві, відповідальних за повсякденне життя є категорично неприпустимим», - йдеться у рішенні Зборів, зачитаному у колонній залі Київради депутатом.

Також рішенням Зборів вирішено зобов’язати Київраду забезпечувати функціонування в межах будівлі Ради цілодобового пункту обігріву, а також забезпечити осіб, присутніх в приміщеннях, належними санітарно-гігієнічними умовами та медичним обслуговуванням.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня учасники Євромайдану захопили будівлю Київської міської державної адміністрації, де влаштували штаб.

Активісти, загалом кілька сотень осіб, заявили, що не мають наміру залишати КМДА.

Сьогодні, 2 грудня, у КМДА заявили, що структурні підрозділи міської держадміністрації, працюють у штатному режимі, аби забезпечити нормальну життєдіяльність міста.