Кабмін не розглядав питання звільнення міністрів - Кожара
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні не розглядав питання про звільнення міністрів
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Леонід Кожара повідомив сьогодні на брифінгу.
«Уряд сьогодні не розглядав питання про зміни у складі уряду», - сказав він.
Разом із тим Кожара зазначив, що не має наміру подавати у відставку.
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«Я працюватиму до останнього», - сказав міністр.
На його думку, уряд повинен продовжувати працювати.
«Вчора Верховна Рада фактично висловила вотум довіри (уряду — УНІАН). Я, як міністр закордонних справ, якщо буде рішення про моє звільнення — виконаю це рішення. Але на сьогоднішній день, я вважаю, що уряд повинен працювати, виконувати свої завдання, перш за все конституційні», - сказав Кожара. (ВР 3 грудня не змогла відправити Кабмін у відставку: за проект постанови про відповідальність уряду, внесений опозицією, проголосували лише 186 народних депутатів – УНІАН).
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що у складі Кабінету міністрів готуються кадрові зміни для подання Президенту України.