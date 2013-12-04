Кабмін не розглядав питання звільнення міністрів - Кожара

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Леонід Кожара повідомив сьогодні на брифінгу.

«Уряд сьогодні не розглядав питання про зміни у складі уряду», - сказав він.

Разом із тим Кожара зазначив, що не має наміру подавати у відставку.

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«Я працюватиму до останнього», - сказав міністр.

На його думку, уряд повинен продовжувати працювати.

«Вчора Верховна Рада фактично висловила вотум довіри (уряду — УНІАН). Я, як міністр закордонних справ, якщо буде рішення про моє звільнення — виконаю це рішення. Але на сьогоднішній день, я вважаю, що уряд повинен працювати, виконувати свої завдання, перш за все конституційні», - сказав Кожара. (ВР 3 грудня не змогла відправити Кабмін у відставку: за проект постанови про відповідальність уряду, внесений опозицією, проголосували лише 186 народних депутатів – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що у складі Кабінету міністрів готуються кадрові зміни для подання Президенту України.