Службу безпеки України занепокоїла ситуація в Криму

Службу безпеки України непокоїть ситуація в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Ігор ДРІЖЧАНИЙ в інтерв`ю газеті «Факти и комментарии» від 23 червня 2006 р.

«Ситуація в Криму непокоїть нас, тому що там, як нам здається, відпрацьовується якась модель дестабілізації ситуації в загальнодержавному масштабі», – сказав І.ДРІЖЧАНИЙ.

За його словами, щоб не допустити цього, СБУ концентрує свою увагу на тому, що відбувається на півострові.

«Стараємося, як ви правильно сказали, працювати, зокрема на випередження. Ви знаєте про ті заходи, які були прийняті у зв`язку з подіями у Феодосії. Я маю на увазі наше реагування на дії громадян інших держав на території Криму. Це достатньо жорсткі, але адекватні заходи реагування на їх протиправні дії», – сказав І.ДРІЖЧАНИЙ.