Опозиція заблокувала трибуну Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, наразі там перебуває близько 30 народних депутатів.

Зокрема за трибуною стоять депутати від “Батьківщини” Сергій Соболєв і Віталій Ярема.

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У президії перебуває депутат від “Батьківщини” Володимир Яворівський.

Робоче місце голови парламенту Володимира Рибака депутати вкрили Державним прапором України.

В той же час у сесійній залі знаходяться представники усіх фракцій. Проте усього їх поки що не більше 100.