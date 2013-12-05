Опозиція заблокувала трибуну Верховної Ради
09:57, 05 грудня 2013Політика
1062 0
Представники опозиції заблокували трибуну та президію Верховної Ради України
Після провалу відставки уряду Рада не працює
Як передає кореспондент УНІАН, наразі там перебуває близько 30 народних депутатів.
Зокрема за трибуною стоять депутати від “Батьківщини” Сергій Соболєв і Віталій Ярема.
На тему: Рибак переконаний, що Янукович не розпустить парламент
У президії перебуває депутат від “Батьківщини” Володимир Яворівський.
Робоче місце голови парламенту Володимира Рибака депутати вкрили Державним прапором України.
В той же час у сесійній залі знаходяться представники усіх фракцій. Проте усього їх поки що не більше 100.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter