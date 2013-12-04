Табачник каже, що під час розгону Євромайдану жоден студент київських вишів не постраждав

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки.

«Ті заклики, якими весь час збурюють і обманюють людей представники і керівники опозиції про київських студентів, не відповідають дійсності. Це суцільна неправда. З п’ятниці на суботу жоден студент київського вищого навчального закладу на Майдані Незалежності не постраждав», - заявив Табачник.

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За його словами, «це звірено за даними і вищих навчальних закладів, за інформацією деканатів, органів студентського самоврядування та перевірено в медичних установах столиці України».

«Тому хотів би ще раз закликати до спокою, до мирних дій, до того, що не можна порушувати законодавство, перетворювати столицю України на якусь царину хаосу та безладдя», - заявив Табачник.

Міністр також звинуватив представників опозиції в тому, що вони «наповнюють інформаційний простір нахабними, цинічними і просто антилюдськими провокаціями».

«Наприклад, сьогодні один колишній чиновник МОН розповсюдив інформацію про те, що нібито в Міністерстві освіти і науки готують якихось неіснуючих молодих людей – 100 осіб – щоб змішати їх зі студентами, які беруть участь в акціях протесту. А у нас сьогодні з 8.30 ранку дійсно була запланована ще місяць тому нарада головних бухгалтерів і директорів професійно-технічних навчальних закладів. І більшість із цих 100 осіб годиться, хто в батьки, матері, а хто і в бабусі та дідусі студентам. І ця брехня поширилася в інформаційному просторі», - зазначив Табачник.

Тому він закликав «кожного бути надзвичайно уважним, щоб провокація не опановувала інформаційний простір і не ставала надбанням широких верств населення».