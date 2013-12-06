До парламенту прибув Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, він пройшов кулуарами в бік кабінетів керівництва парламенту.

Читайте також: Дипломати ЄС і США закликали уникнути загострення ситуації в Україні - Томбінський

На запитання журналістів про мету його візиту Томбінський зазначив, що прибув до ВР з'ясувати плани опозиції, лідерів фракцій та спікера парламенту стосовно нинішньої ситуації в Україні.