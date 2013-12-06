До парламенту прибув Томбінський

10:04, 06 грудня 2013
Політика
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До Верховної Ради прибув голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський.

Ян Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, він пройшов кулуарами в бік кабінетів керівництва парламенту.

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На запитання журналістів про мету його візиту Томбінський зазначив, що прибув до ВР з'ясувати плани опозиції, лідерів фракцій та спікера парламенту стосовно нинішньої ситуації в Україні.

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