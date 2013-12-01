Дипломати ЄС і США закликали уникнути загострення ситуації в Україні - Томбінський

Про це йдеться в заяві глави Представництва ЄС Яна Томбінського, поширеного в соціальних мережах.

”На наше прохання ми - посли Європейського Союзу і Сполучених Штатів в Україні, зустрілися з міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком і міністром закордонних справ Леонідом Кожарою. Ми висловили нашу глибоку стурбованість подіями, які мали місце на Майдані Незалежності в Києві і зокрема надмірним застосуванням сили проти мирних демонстрантів, які використовували своє право на мирні збори”, - йдеться в заяві.

Томбінський закликав до відкритого і вичерпного розслідування для встановлення фактів і визначення відповідальності. ”...Ми висловлюємо нашу надію на те, що всі відповідальні за акти насильства, зокрема проти мирних протестувальників, постануть перед правосуддям», - наголошується в заяві. ”Напередодні демонстрацій 1 грудня ми закликали Міністерство внутрішніх справ докласти зусиль, щоб уникнути загострення ситуації, не допустити застосування сили і ефективно відстояти безпеку і свободу мирних зібрань усіх громадян”.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, чого вимагали тисячі українців, які вийшли 21 листопада на Євромайдани по всій країні. 30 листопада вночі «беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві: 35 учасників акції було затримано, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів по допомогу.

Обурені розправою над Євромайданом, сьогодні на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян. Зокрема, в Києві, за різними оцінками, в Народному вічі взяли участь від 300 до 500 тисяч людей.

Разом з тим під АП невідомі спровокували зіткнення з міліцією. При цьому так звані «тітушки» не реагували на заклики представників опозиції припинити протистояння.