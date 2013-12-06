Ветерани СБУ: Незгода з позицією влади є беззаперечним досягненням новітньої історії України

Про це йдеться в переданому УНІАН зверненні ветеранів СБУ.

Як зазначається у зверненні, «події останніх днів загострили внутрішньополітичну ситуацію в Україні, загальмували реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку держави та негативно вплинули на її імідж у світі».

При цьому ветерани СБУ заявляють, що «право громадян України публічно і мирно висловлювати свою згоду чи незгоду з позицією влади, як це було у Києві та інших містах наприкінці листопада 2013 року, є беззаперечним досягненням новітньої української історії».

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Водночас, ветерани СБУ переконані, що «окремим подіям цих днів, які несуть у собі ознаки правопорушень, оцінку повинен дати лише суд. В іншому випадку під загрозою опиняться права громадян, загальновизнані демократичні норми і принципи права та інші засади конституційного ладу та суверенітету України. Їхнє місце поступово займатимуть сумнівна політична або інша доцільність, хаос і безвідповідальність, що наочно продемонстровано під час надмірного застосування сили, захоплення та блокування приміщень органів державної влади і управління, провокацій та закликів до громадянської непокори».

«Ми категорично засуджуємо такі дії і закликаємо до активного діалогу усіх учасників, - йдеться у зверненні. - Відчуття відповідальності перед українським народом та наш досвід свідчать про те, що тільки власними силами українське суспільство і держава здатні розв’язати наявні проблеми».

«Переконані, що мирному вирішенню немає альтернативи і докладатимемо до цього усіх зусиль», - йдеться у зверненні, яке підписали:

М.Демиденко – голова Ради ВГО ветеранів СБУ «Щит»,

В.Шеремета – голова ВГО «Українська асоціація ветеранів – співробітників спецпідрозділів по бортобі з корупцією та організованою злочинністю («К») Служби безпеки України»,

С.Скорохватов – президент міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору «Альфа».

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі бійці «Беркута» жорстоко розігнали Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько 4 години ранку бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він упав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями. 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи. 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. Це викликало обурення громадян і зібрало надзвичайно масові акції протесту в Києві та інших містах держави.

Проте 1 грудня провокатори влаштували сутички під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали сотні учасників акції протесту і правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук спецпризначенців постраждали понад 50 українських і зарубіжних журналістів.

Акції протесту тривають.