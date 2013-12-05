Колишні "беркутівці" нагадали нинішнім про долю Кравченка та Пукача

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було зачитано під час мітингу, який зараз відбувається перед будівлею Міністерства внутрішніх справ України у Києві.

«Засуджуємо ваші непрофесійні дії, які жодним чином не відповідають високим моральним вимогам працівників спецпідрозділу «Беркут», - наголошують його колишні керівники.

Зазначаючи, що право на проведення мирних зібрань, мітингів, походів та демонстрацій гарантовано Конституцією України, звертаючись до сьогоднішніх «беркутівців», вони наголошують: «Працівники спецпідрозділу «Беркут» зобов’язанні виконувати не лише накази і розпорядження своїх керівників, а насамперед – конституційні вимоги. Злочинні накази про побиття мирних громадян ніхто не зобов’язаний виконувати. Але ви грубо і цинічно порушили статтю 60 Конституції України, безпідставно застосувавши фізичну силу і спецзасоби до законослухняних громадян, внаслідок чого сотні з них отримали тілесні ушкодження».

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При цьому колишні керівники «Беркуту» підкреслюють, що у 1992 році цей спецпідрозділ був створений для боротьби з організованою злочинністю, рекетом, вимаганням та для затримання озброєних злочинців.

«Невже ви в особі мирних громадян вгледіли злочинців, над якими цинічно глумилися, яких зухвало били, маючи кількісну і фізичну перевагу? Очевидно, ви забули, якому народу і для чого ви давали присягу!», - наголошують колишні командири, і закликають сьогоднішніх службовців не соромити честь, гідність і світлу пам’ять тих «беркутівців», які поклали життя у боротьбі із справжньою злочинністю.

Також вони закликали бійців спецпідрозділу не застосовувати силу щодо мирних, неозброєних і безневинних людей, а ще – «стояти вище політичних інтриг».

Крім того, активісти, що виступають на мітингу, звернулися до співробітників МВС зі словами «не ставати псами цього режиму», а також порадили їм згадати долю Юрія Кравченка та Олексія Пукача, наголосивши при цьому: «Саме вас зроблять «крайніми»!».