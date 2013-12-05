Колишні "беркутівці" нагадали нинішнім про долю Кравченка та Пукача

14:27, 05 грудня 2013
Суспільство
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Перші командири спецпідрозділів «Беркуту», які очолювали його у різних регіонах, починаючи з 1992 року, різко засудили дії сьогоднішнього особового складу, а також звернулися до нього із закликом не виконувати злочинні накази і тим самим не порушувати міліцейську присягу

Перші командири Беркуту засудили дії його сьогоднішнього складу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було зачитано під час мітингу, який зараз відбувається перед будівлею Міністерства внутрішніх справ України у Києві.

«Засуджуємо ваші непрофесійні дії, які жодним чином не відповідають високим моральним вимогам працівників спецпідрозділу «Беркут», - наголошують його колишні керівники.

Зазначаючи, що право на проведення мирних зібрань, мітингів, походів та демонстрацій гарантовано Конституцією України, звертаючись до сьогоднішніх «беркутівців», вони наголошують: «Працівники спецпідрозділу «Беркут» зобов’язанні виконувати не лише накази і розпорядження своїх керівників, а насамперед – конституційні вимоги. Злочинні накази про побиття мирних громадян ніхто не зобов’язаний виконувати. Але ви грубо і цинічно порушили статтю 60 Конституції України, безпідставно застосувавши фізичну силу і спецзасоби до законослухняних громадян, внаслідок чого сотні з них отримали тілесні ушкодження».

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При цьому колишні керівники «Беркуту» підкреслюють, що у 1992 році цей спецпідрозділ був створений для боротьби з організованою злочинністю, рекетом, вимаганням та для затримання озброєних злочинців.

«Невже ви в особі мирних громадян вгледіли злочинців, над якими цинічно глумилися, яких зухвало били, маючи кількісну і фізичну перевагу? Очевидно, ви забули, якому народу і для чого ви давали присягу!», - наголошують колишні командири, і закликають сьогоднішніх службовців не соромити честь, гідність і світлу пам’ять тих «беркутівців», які поклали життя у боротьбі із справжньою злочинністю.

Також вони закликали бійців спецпідрозділу не застосовувати силу щодо мирних, неозброєних і безневинних людей, а ще – «стояти вище політичних інтриг».

Крім того, активісти, що виступають на мітингу, звернулися до співробітників МВС зі словами «не ставати псами цього режиму», а також порадили їм згадати долю Юрія Кравченка та Олексія Пукача, наголосивши при цьому: «Саме вас зроблять «крайніми»!».

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