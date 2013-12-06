ЗМІ: Біля Майдану померла людина

Про це повідомляє РІА Новости з місця подій.

Тіло чоловіка накрите поліетиленом, навколо зібралися люди, прибула бригада медиків і співробітники міліції.

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Як повідомив один зі співробітників швидкої допомоги, за попередніми даними, чоловік помер від серцевого нападу.

Співробітники МВС України, які прибули на місце події, не виявили на тілі чоловіка ознак насильницької смерті, наголошується на сайті відомства. Приблизний вік чоловіка - 50-55 років