Опозиція заявляє, що влада має намір «підкидати трупи»

Влада готує провокації й має намір «підкидати трупи», заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк під час брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, такий сценарій сьогодні озвучив народний депутат від фракції Партії регіонів Володимир Олійник. Автором цього сценарію, за словами Яценюка, є секретар РНБО Андрій Клюєв.

Яценюк підкреслив, що це «може бути «труп» або мітингувальника, або міліціонера». «Ми б хотіли зробити офіційне звернення до генерального прокурора України: перевірити всі лікарні, всі морги, всі районні відділення органів внутрішніх справ і з'ясувати, чи є люди, які зникли безслідно. За нашими даними, близько 10 людей не інформують про своє місце перебування. Ми знаємо про те, що Андрій Клюєв і Володимир Олійник, який знає про це, розкрили сьогодні плани Банкової з дестабілізації ситуації. Вони хочуть підкинути мертві тіла людей, і тим спровокувати наступну хвилю протистояння. Ми звертаємося до генерального прокурора України негайно надати нам ці дані», - зазначив Яценюк.

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Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня, народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник на брифінгу заявив про підготовку опозицією провокації з вбивством на Майдані Незалежності, де триває антиурядова акція протесту.

“Я щойно отримав інформацію від однієї особи, яка досить близька до лідерів опозиції, про те, що готується чергова провокація. Суть цієї провокації полягає в тому, що лідери опозиції вважають, що сьогодні масові мітинги затухають і потрібно загострити ситуацію в Україні, і розуміють, що українці дуже боляче відгукуються на такі речі як побиття, як кров, як убивство, і тому обговорюється питання про вбивство когось на Майдані або підкинути труп”, - сказав депутат.

Він зазначив, що існує цілий список осіб, які “зникли безвісті” на Майдані, але організатори не називають цих осіб. “Це викликає велику тривогу”, - додав Олійник.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Головне управління МВС України в місті Києві заявило, що до міліцейських підрозділів не надходило жодної офіційної заяви про зникнення громадян з початку мітингів в центральній частині міста.

«У деяких ЗМІ та соціальних мережах з’явилася інформація про те, що з початку мітингів в центральній частині міста зникли безвісті ряд громадян. Столична міліція детально опрацювала персональну інформацію щодо зниклих, зазначених у соціальних мережах. Жодна особа з їх числа правоохоронцями не затримувалася та не доставлялася до відділів міліції Києва», - йдеться в повідомленні.

Водночас, Євро прес-центр повідомляє, що близько 22:00 у понеділок, 2 грудня, на станції метро "Майдан Незалежності" невідомі особи в камуфляжі побили волонтера, який дві доби працював медиком на Євромайдані. Побитий медик Роман мав при собі понад 8 000 грн, зібраних як добровільні пожертви на медичні потреби. Зв'язку з Романом немає та місце його перебування невідоме.

Також прес-служба НРУ повідомила УНІАН, що 3 грудня близько 8:00 ранку спецпідрозділ «Беркут» на вул. М.Грушевського, 5, «біля головного входу забрав мирного активіста Народного Руху України Васька Богдана Івановича, 1992 р.н. Хлопець є уродженцем с. Острів Сокальського району Львівської області. Досі його місце перебування невідомо».

При цьому на Майдані Незалежності роздають газету «Діло Майдану», в якій (у випуску №2 від 3 грудня) опубліковано список із 30 учасників акцій протесту, місце перебування яких невідоме.