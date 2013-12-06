ЄС проконтролює розслідування розгону Євромайдану

Уряд України і опозиція схвалили план Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда зі спостереження за розслідуванням обставин зіткнень у Києві.

Про це повідомляє офіційний сайт Ради Європи.

Як зазначається в повідомленні, «перебуваючи вчора в Києві, Генеральний секретар Ягланд запропонував створити експертну консультативну групу для спостереження за розслідуванням, яка складається з трьох представників, по одному від опозиції, уряду й міжнародного співтовариства відповідно. До складу групи ввійде міжнародно-визнаний експерт від Ради Європи».

«Пропозицію було прийнято трьома основними опозиційними партіями. В ході телефонної розмови, що відбулася у четвер ввечері, прем'єр-міністр України Азаров також підтвердив свою згоду з пропозицією генерального секретаря», - йдеться в повідомленні Ради Європи.

Нагадаємо, 30 листопада вночі бійці «Беркута» жорстоко розігнали Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько 4 години ранку бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він упав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями. 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи. 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

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Це викликало обурення громадян і зібрало багатотисячні масові акції протесту в Києві та інших містах держави. Проте 1 грудня провокатори влаштували сутички під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали сотні учасників акції протесту і правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук спецпризначенців постраждали понад 50 українських і зарубіжних журналістів.

Акції протесту тривають.

Сьогодні, 6 грудня, лідери опозиції заявили, що підтримують ідею створення міжнародної слідчої комісії щодо побиття мітингувальників у Києві.

Нагадаємо, 5 грудня Генеральний секретар Ради Європи Ягланд запропонував створити експертну групу для спостереження за розслідуванням обставин зіткнень у Києві. “Ці події залишаться невиліковною раною українського суспільства, якщо правда про них не буде встановлена. Розслідування і його результати повинні бути прийняті всіма залученими сторонами. У зв'язку з цим я запропонував створити експертну групу для спостереження за розслідуванням, до складу якої можуть увійти по одному представнику від опозиції, уряду й міжнародної співдружності відповідно”, - повідомив генсекретар РЄ.

Ягланд заявив, що Рада Європи, зі свого боку, готова запропонувати кандидатуру поважаного й досвідченого експерта у галузі прав людини.

“Відкритий характер цього розслідування й готовність прийняти його результати будуть першим кроком до відновлення взаємної довіри в Україні», - сказав генеральний секретар.