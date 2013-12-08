Янукович обговорив з Баррозу і Пан Гі Муном ситуацію в Україні

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сайті Європейської комісії з’явилося повідомлення, що у ході телефонної розмови Янукович і Баррозу домовились про візит до Києва наступного тижня Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон для ”пошуку шляхів виходу з політичної кризи” в Україні.

Обидва лідери, йдеться у повідомленні Єврокомісії, ”ще раз наголосили на необхідності політичного вирішення нинішньої напруженої ситуації через діалог з опозицією та громадянським суспільством”.

Баррозу також закликав ”поважати громадянські свободи та продемонструвати максимальну витримку”.

Крім того, президент Єврокомісії наголосив на готовності ЄС підписати Угоду про асоціацію із глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі з Україною, «як тільки всі умови для цього будуть виконані», йдеться у повідомленні Єврокомісії.