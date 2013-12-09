Литва закликала українську владу не застосовувати силу проти Майдану

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться в спеціальній заяві глави литовської дипломатії.

"Ситуація в Україні розвивається дуже стрімко і все більше турбує. Ми бачимо, що спецпідрозділи стягнуті до центра Києва і чуємо повідомлення про рішення, які, можливо, ухвалені щодо застосування сили. Якщо ці повідомлення мають підстави, це має припинитися", - йдеться у заяві Лінкявічуса.

"Ми також чуємо, що Президент готовий вести діалог з трьома колишніми главами держави і представниками опозиції. Ми сподіваємось, що такий намір є щирим і змістовним і призведе до зменшення напруги і до втілення прагнень громадян. Застосування сили спалить мости для діалогу з нинішнім урядом і до поновлення довіри, яка нині дуже потрібна під час теперішніх подій", додав Лінкявічус.

"Я абсолютно переконаний, що Європейський Союз цілком готовий зі свого боку сприяти діалогу з Україною. Ми закликаємо український уряд не застосовувати силу, уникати будь-яких провокацій проти мирних демонстрантів і зберегти можливість для діалогу, який призведе до тісніших зв'язків з Європейським Союзом, чого прагнуть більшість громадян України", - йдеться у заяві глави МЗС Литви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, прес-служба глави держави повідомила, що Президент Віктор Янукович підтримав ініціативу започаткувати загальнонаціональний круглий стіл для знаходження компромісу в розв‘язанні ситуації.

Зокрема, колишній Президент України Леонід Кравчук звернувся до Януковича з пропозицією започаткувати загальнонаціональний круглий стіл для знаходження компромісу в розв‘язанні ситуації, що виникла, і запросити до участі в ньому представників і влади, і опозиції. «Янукович підтримав цю ініціативу. На його переконання, такий круглий стіл може стати майданчиком для порозуміння», - повідомляє прес-служба. На завтра, за пропозицією Кравчука, запланована зустріч чотирьох президентів для обговорення найважливіших питань, що стоять перед країною.

Водночас, сьогодні до центру Києва стягуються сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готуються відбивати штурм.