Троє екс-президентів та члени групи "Першого грудня" обговорили формат круглого столу
Сьогодні, 9 грудня, відбулася зустріч трьох колишніх Президентів України Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка і членів ініціативної групи "Першого грудня" Любомира Гузара, Богдана Гаврилишина, Мирослава Поповича, Євгена Сверстюка та Вадима Скуратівського.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ініціативної групи «Першого грудня».
Як зазначили в прес-службі, учасники зустрічі взяли до уваги відповідь Президента України Віктора Януковича на звернення розпочати відкритий діалог для пошуку виходу з політичної кризи в Україні.
На зустрічі було наголошено, що загальнонаціональний круглий стіл повинен обов’язково відбутися задля збереження єдності українського народу, для блага держави, йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, відбулося обговорення формату загальнонаціонального круглого столу.
Учасники зустрічі закликали всі сторони не допустити ескалації нинішнього становища та жодного вияву сили чи насильства.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Президента України поінформувала, що Янукович підтримав ініціативу започаткувати загальнонаціональний круглий стіл для знаходження компромісу в ситуації, що виникла.
Зокрема, колишній Президент України Леонід Кравчук звернувся до Президента Януковича з пропозицією започаткувати загальнонаціональний круглий стіл для знаходження компромісу в ситуації, що виникла, і запросити до участі в ньому представників і влади, і опозиції.
«Янукович підтримав цю ініціативу. На його переконання, такий круглий стіл може стати майданчиком для порозуміння», - повідомляє прес-служба.
На завтра, за пропозицією Кравчука, запланована зустріч чотирьох Президентів для обговорення найважливіших питань, що стоять перед країною.