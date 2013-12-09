Озброєні силовики виносять сервери з офісу "Батьківщини" - прес-служба (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«Бійці "Беркуту" одягнуті в бронежилети, озброєні автоматами Калашнікова. На обличчях одягнуті чорні маски. Вони потрапили на територію офісу, перелізши через паркан», - йдеться в повідомленні.

З приміщень нікого не випускають. Заблоковані також журналісти INTV, які перебувають на Турівській.

Станом на 18:15 "Беркут" виламав двері до серверної кімнати. Зараз виносять обладнання, поінформували в прес-службі.

Всі під'їзди до офісу перекриті працівниками ДАІ.

Мобільний зв'язок на місці події працює з перебоями, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба «Батьківщини» близько 17.40 заявила, що у ці хвилини офіс партії штурмує міліція разом зі спецпідрозділом "Беркут".

Після цього у Головному управлінні МВС в Києві заперечили, що міліціонери штурмують офіс “Батьківщини”.

Водночас, як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, у вказаному місці можуть знаходитися співробітники СБУ.

Цей факт підтверджує і фото, опубліковане нардепом Андрієм Пишним, на якому озброєні бійці за зовнішнім виглядом більше схожі на співробітників спецназу СБУ.