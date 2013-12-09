УДАР евакуював своїх співробітників з офісу партії

Про це повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

У прес-службі зауважили, що евакуація пов'язана з загрозою захоплення приміщення партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні озброєний автоматами «беркут» захопив офіс партії «Батьківщина». З офісу було винесено сервери.