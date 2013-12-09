УДАР евакуював своїх співробітників з офісу партії
19:21, 09 грудня 2013Політика
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Партія "УДАР" в терміновому порядку евакуювала своїх співробітників з офісу центрального виконавчого комітету партії на вул. Горького, 5.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".
У прес-службі зауважили, що евакуація пов'язана з загрозою захоплення приміщення партії.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні озброєний автоматами «беркут» захопив офіс партії «Батьківщина». З офісу було винесено сервери.
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