На вулиці Лютеранській біля АП зняли кордон міліції

Як передає кореспондент УНІАН, на Лютеранську продовжують підходити люди та долучатися до наметового містечка напроти АП.

Також тут перебуває до десяти народних депутат атів від ВО «Свобода», серед них видно лідера фракції «Свобода» Олега Тягнибока.

Наразі мітингувальники співають державний гімн України.