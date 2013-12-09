На вулиці Лютеранській біля АП зняли кордон міліції
20:19, 09 грудня 2013Політика
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На вулиці Лютеранській біля Адміністрації Президента з боку вулиці Шовковичної зняли кордон міліції у кількості 500 правоохоронців.
Учасники акції протесту на вулиці Лютеранській
Як передає кореспондент УНІАН, на Лютеранську продовжують підходити люди та долучатися до наметового містечка напроти АП.
Також тут перебуває до десяти народних депутат атів від ВО «Свобода», серед них видно лідера фракції «Свобода» Олега Тягнибока.
Наразі мітингувальники співають державний гімн України.
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