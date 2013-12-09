На вулиці Лютеранській збільшується кількість мітингувальників

Як повідомляє кореспондент УНІАН, туди прямує понад тисячу чоловік. На даний момент на самій вулиці Лютеранській велика кількість правоохоронців та майже десять народних депутатів України.

Мітингувальники та народні обранці заявляють, що мають намір блокувати у посиленому режимі Адміністрацію Президента як мінімум до 12 години завтрашнього дня - до того часу, коли має початися круглий стіл у Президента України щодо врегулювання політичної кризи.