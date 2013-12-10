Янукович: Росія згодна обговорювати питання зниження ціни на газ

Про це він заявив під час зустрічі з екс-президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, присвяченій обговоренню найважливіших питань, що стоять перед країною.

"Коли ми сьогодні ведемо розмову про економіку, найближче майбутнє, ми не можемо це питання розглядати, наприклад, без відновлення нормальних торговельних стосунків із Росією", - сказав Президент і додав, що "сьогодні ми працюємо над тим, щоб зараз проблемні питання, які виникли останніми роками, - знайти по ним також рішення".

"Перш за все, газове питання. Ну, не може Україна платити таку ціну за газ, як вона встановлена сьогодні, - вона перевищує середньоєвропейську ціну більше ніж на 200 доларів", - відзначив Президент.

Таким чином, зауважив він, за 3,5 роки ми "отримали більше 20 млрд доларів збитків".

"Це питання, в першу чергу, треба врегулювати. Хоча сьогодні вже Росія згодна цю тему обговорювати. Тому що там також є проблеми, втрати українського ринку, втрати економіки", - зазначив Янукович.

За словами Президента, не можна протиставляти відносини України з ЄС та з Росією.

"Нам треба шукати, як об'єднувати. Я вважаю, Європа буде спокійно спати, як кажуть, в теплі, якщо в України будуть нормальні стосунки з Росією. Якщо не буде таких конфліктів, які інколи були, коли закривали газ. Це неприпустимо", - наголосив Президент і додав, що Україна має захищати власні інтереси.