Азаров пояснив затримки у соцвиплатах "діями безвідповідальних політиканів"

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров написав на своїй сторінці в Facebook.

«Це саме те, про що я попереджав: дії безвідповідальних політиканів шкодять невинним людям», - відзначив прем'єр.

Він також повідомив, що 9 грудня Державне казначейство перерахувало 800 млн. грн на виплату допомоги з безробіття, тимчасової втрати працездатності, допомоги за пологами тощо.

“Мені дуже шкода, що цього не можна було зробити раніше через блокування держструктур. Ще раз звертаю увагу, що робота державних органів має бути стабільною і послідовною”, - наголосив Азаров.

Він повідомив, що для 1 млн. 620 тис. пенсіонерів, які одержують мінімальні пенсії, з 1 грудня щомісячна виплата збільшиться на 55 грн. Також будуть підвищені надбавки, які залежать від розміру мінімальної пенсії. Всього на ці цілі спрямовано 544 млн. грн.

Крім того, відзначив Азаров, у грудні на 192 млн. грн зросла допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та іншим соціальним категоріям.

“Ще раз хочу наголосити, що, незважаючи на екстремальні умови, що створилися в країні, уряд виконує взяті на себе зобов'язання”, - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня екс-міністр фінансів, народний депутат Віктор Пинзеник заявив, що дефіцит державного бюджету в поточному році може досягти історичного максимуму і становити 100 млрд грн. При цьому він звернув увагу на те, що ситуація в економіці не має прямого зв'язку з політичним протистоянням в країні.

Також Пинзеник відкинув звинувачення уряду на адресу мітингувальників щодо того, що їхні дії, зокрема, з блокування Кабміну, заважають владі вирішувати проблеми. «Я не відкрию секрет, якщо скажу, що в Будинку уряду є все, крім уряду. Там сидить апарат, прем'єр-міністр і віце-прем'єри. Якщо йдеться про Міністерство фінансів, то приміщення міністерства – це вулиця Межигірська на Подолі. Там навіть кабінет міністра фінансів є. Казначейство теж розташоване в іншому місці», - сказав Пинзеник.