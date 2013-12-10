Лідери української опозиції сьогодні ввечері зустрінуться з Ештон

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності повідомив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Вона щойно зустрічалась з Януковичем, і ми будемо мати зустріч з нею для того, щоб вона почула і наше бачення”, — сказав Яценюк.

Він також повідомив всім, хто зібрався на Майдані, що США підтримують демократію в Україні і висловлюють свою підтримку кожному українцю, який бореться за свої права.

Яценюк зазначив, що опозиція мала “відверту розмову” із західними партнерами. При цьому він зазначив, що не може повідомити всі деталі розмови.

Яценюк також наголосив, що завданням опозиції, а також всіх, хто збирається на майданах, не дати Президенту Віктору Януковичу можливість «продати Україну Росії». За словами Яценюка, Україна має відновити переговори з Міжнародним валютним фондом.

”Зараз негайно потрібно відновити переговори з нашими європейськими партнерами, і є така організація як МВФ... Або ми переконаємо наших західних партнерів і вони відкриють кредит для України, а не для Януковича, щоб виплатити по боргам, які накопичив Янукович, для того щоб виплатити пенсії, виплатити всім зарплати і для того, щоб не допустити банкрутства країни”, - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 грудня, Ештон закликала українську владу утримуватися від застосування сили до учасників громадянської акції протесту на Майдані Незалежності.