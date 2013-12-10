В Україні пройшли акції на підтримку побитих на Євромайдані студентів (фото)

У Тернополі близько 1,5 тис. студентів провели марш протесту проти кримінального переслідування учасників київського Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, колонами студенти вирушили від своїх навчальних закладів на Театральний майдан, де провели мітинг.

Читайте також: У ГПУ вирішують, чи випускати учасників акцій з СІЗО

В руках вони несли державні прапори та плакати з написами «Разом ми сила,» «В Європу без Януковича», «Студенти за ЄС».

У Черкасах близько двадцяти студентів прийшли під стіни Черкаської міськради на мітинг, молодь заклеїла собі роти папірцями з написами «Власна думка», «Демократія», «Свобода слова», «Воля», «Солідарність». На думку студентів, саме ці цінності нині придушуються в Україні. Цією акцією черкаські студенти також висловили солідарність з усім українським студентством.

У центрі Одеси, біля будівлі Головного управління МВС в Одеській області, студенти провели траурну церемонію, висловлюючи протест проти побиття 30 листопада на київському Євромайдані студентів.

Кожен учасник приніс по дві квітки (гвоздики, хризантеми). Студенти поклали квіти під стіною, запалили свічку і провели «хвилину мовчання». Як пояснили активісти журналістам, таким чином вони «поховали українське правосуддя».

У Сумах близько 25 студентів місцевих вишів провели сидячий протестний пікет біля обласного апеляційного суду.

Студенти Сумського державного університету й Сумського державного педагогічного університету ім. Макаренка заклеїли собі роти скотчем і розмістилися на карематах перед центральним входом до будівлі суду.

У Львові молодь, заклеївши роти червоними наліпками і заклавши руки за голову, по черзі, ряд за рядом, присідала. Після цього вони піднімалися, зривали наліпки і скандували: «Студент за студента».

Студентські акції сьогодні пройшли також у Житомирі та Харкові.