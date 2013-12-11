Зі сцени зачитали закон, яким забороняється виконання рішень суду після 22.00

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, згідно з законом, виконання судових рішень заборонено в нічний час, якщо воно не розпочалося до 22.00 і не пов’язано із загрозою для здоров’я та життю інших людей.

Сьогодні, 11 грудня, близько 1.00 ночі «Беркут» почав ламати барикади навколо Майдану Незалежності. Тисячі бійців «Беркуту» та ВВ оточили Майдан Незалежності. Судовий виконавець зачитала ухвалу Печерського райсуду про вжиття заходів у справі щодо блокування тротуарів, доріг, шляхом розміщення на них різних предметів.