Кличко з людьми відтіснили Беркут на Інститутській

Бійці намагаються створити периметр, щоб відтіснити мітингувальників. Але люди тримаються і не дають цього зробити, повідомляє прес-служба УДАРу.

Тим часом Беркут на Інститутській фактично опинився в облозі. Як повідомляють народні депутати від УДАРу, які заблокували на Інститутській спецтехніку, зверху вулиці сформувалася колона киян, понад 300 людей.

Кияни, що йшли на Майдан, опинилися в тилу у бійців і намагаються їх заблокувати.

Туди прибув підрозділ внутрішніх військ і бійці почали бити людей.