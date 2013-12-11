Кличко з людьми відтіснили Беркут на Інститутській
05:36, 11 грудня 2013Політика
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Лідер УДАРу Віталій Кличко разом з людьми відтіснили шеренгу "Беркуту" біля барикади на вулиці Інститутській.
Бійці намагаються створити периметр, щоб відтіснити мітингувальників. Але люди тримаються і не дають цього зробити, повідомляє прес-служба УДАРу.
Тим часом Беркут на Інститутській фактично опинився в облозі. Як повідомляють народні депутати від УДАРу, які заблокували на Інститутській спецтехніку, зверху вулиці сформувалася колона киян, понад 300 людей.
Кияни, що йшли на Майдан, опинилися в тилу у бійців і намагаються їх заблокувати.
Туди прибув підрозділ внутрішніх військ і бійці почали бити людей.
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