"Беркут" штурмує Будинок профспілок

Про це сказано в повідомленні спільноти в Facebook ЄвроМайдан - EuroMaydan.

Почались сутички між протестувальниками та Беркутом біля вул. Костьольної, міліція намагається відрізати Будинок профспілок від основної маси протестувальників. Група мітингувальників тримається. Біля самої будівлі зміцнюють барикади.

"Беркут намагається силою взяти будинок профспілок. Операцією керує той самий Коряк. Є побиті", - повідомляє депутат Леся Оробець.

До будівлі ФПУ зі сцени Євромайдану просять підійти народних депутатів.

У Будинок профспілок намагаються увірватися люди в масках і бійці "Беркута". Біля будівлі знаходяться лідер "Батьківщини" Арсеній Яценюк і глава УДАРу Віталій Кличко.

Також охорона Майдану зупинила провокаторів, які рухалися з боку КМДА, з арматурою, балончиками та з намальованими на шоломах свастиками.