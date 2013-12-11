Аграрні асоціації України виступають за швидке підписання Угоди з ЄС

«Аграрне бізнес-співтовариство висловлюється за прискорення процесу підписання Угоди про асоціацію з ЄС, частиною якого є угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, на користь України, її економіки і народу», - говориться у відкритому зверненні 17 асоціацій.

Громадські організації зазначають, що умови парафованої угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС є вигідними для вітчизняного аграрного сектора.

«За даними аналітиків, потенціал збільшення експорту в ЄС у разі підписання угоди про вільну торгівлю становитиме не менш як 1-1,2 млрд доларів США. Наприклад, тільки за рахунок безмитного експорту зерна до ЄС у рамках розширених квот аграрії можуть додатково одержати зростання доходів близько 180 млн. євро щорічно», - говориться в документі.

Крім того, в аграрних асоціаціях вважають, що можливість безмитного постачання в ЄС сирів, плодоовочевої продукції, рослинних жирів і шротів, а також іншої сільгосппродукції, дозволить українським виробникам диверсифікувати ринки збуту і дасть стимули для подальшого розвитку вітчизняного АПК. При цьому Україна залишає за собою можливість захисту найуразливіших товарних позицій, таких як м'ясо, цукор, певний ряд молочної продукції, шляхом введення імпортних квот і/або часткового зниження діючих мит.

Разом з тим, модернізація регуляторної політики України, яка також передбачена Угодою, дозволить створити в країні сприятливіший бізнес-клімат, що забезпечить приплив інвестицій в аграрний сектор.

В асоціаціях також переконані, що після підписання Угоди про асоціацію і входження України в зону вільної торгівлі з ЄС будуть створені умови для захисту українського ринку від європейської продукції, на яку виділяються експортні субсидії.

«Для нас очевидно, що підписання Угоди означає унікальний шанс, який не можна втрачати за будь-яких умов», - вважають громадські організації.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 грудня, Президент України Віктор Янукович заявив, що умови Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС у тому вигляді, в якому Україна могла б підписати їх на саміті у Вільнюсі, створювали загрозу для функціонування аграрного сектора України.

«Я абсолютно відповідально хочу сказати, що якщо у такому вигляді Угода була б підписана, то вона б створила безліч складнощів у аграрному секторі економіки», - сказав він.

21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося підписати 29 листопада на Вільнюському саміті «Східного партнерства».

29 листопада Президент України Віктор Янукович у Вільнюсі не підписав Угоду про асоціацію.

Представники аграрних асоціацій України відразу ж критично сприйняли відмову від підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. На їхню думку, асоційоване членство України в ЄС дало б поштовх до розвитку вітчизняного АПК, тоді як відкладання підписання цього документа загрожує сільському господарству України істотними втратами.