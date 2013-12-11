Між "Газпромом" і "Нафтогазом" може з'явитися посередник - джерело

За словами джерела агентства УНІАН, між українським держхолдингом «Нафтогаз України» і компанією «Газпром» може з'явитися комерційна структура-посередник, як це було в період з 2006 по 2008 рік, коли швейцарська компанія RosUkrEnergo AG, що належить «Газпрому» і українським бізнесменам Дмитру Фірташу та Івану Фурсіну, виступала монопольним постачальником природного газу до України.

«Готуються доповнення до контракту (газовий контракт від 2009 року між «Нафтогазом» і «Газпромом» - УНІАН). Між Україною і Росією може з'явитися оператор, як це було за часів RosUkrEnergo. «Нафтогаз» купуватиме газ у нового посередника», - сказало УНІАН джерело, знайоме з ходом переговорного процесу.

Водночас, співрозмовник агентства не зміг назвати конкретну комерційну структуру, а лише додав, що до цього переліку входить і ряд українських бізнес-груп.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2013 року в Сочі президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін обговорили питання двосторонніх відносин і підготовку до засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

17 грудня у Москві під головуванням Януковича і Путіна пройде шосте засідання Українсько-російської міждержавної комісії, на якому планується підписати не менш як 13 двосторонніх документів.

Відкриваючи 11 грудня 2013 року засідання Кабінету міністрів, прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що уряд готує ряд документів на засідання українсько-російської комісії, над якими працював понад два роки.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прогнозує ціну на російський природний газ в 4-му кварталі 2013 року для «Нафтогаза України» в межах 410 доларів за тисячу кубометрів.

Україна довго і безуспішно веде переговори з Росією про перегляд умов контракту.