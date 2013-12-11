Парламент Криму вирішив, Євромайдан загрожує автономії півострова

Про це йдеться у зверненні до кримчан, текст якого має УНІАН.

«Автономія в небезпеці! Будьте готові встати на її захист!» , - сказано в документі.

«У ці дні без перебільшення вирішується доля України і одночасно доля автономії. А значить, і наша з вами доля. Використовуючи технології ”кольорових” революцій, організатори вуличних заворушень у Києві прагнуть будь-якою ціною захопити владу в країні», - зазначають у ВР Криму.

«Добре знаючи призвідників і спонсорів цього злочинного сценарію, ми з повною впевненістю можемо стверджувати, що руйнівні процеси в першу чергу торкнуться автономного статусу Криму. Ми з вами ризикуємо втратити все, чого з таким трудом досягли за роки існування нашої республіки. Нас позбавлять права говорити, писати, одержувати освіту рідною для більшості кримчан російською мовою», - вважають кримські депутати.

«Сьогодні Крим стоїть перед вибором: або стерпіти насильницьку майданізацію, або дати рішучу відсіч антидержавним і антикримським силам», - йдеться у зверненні.