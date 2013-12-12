Кличко назвав героями України всіх, хто вистояв минулої ночі на Майдані (відео)

Про це заявив лідер “УДАРу” Віталій Кличко зі сцени Майдану.

"Ми вчора написали історію. Ми перемогли. І довели, що всі разом, пліч-о-пліч, ми можемо відстояти свої принципи і прагнення жити у вільній демократичній країні. Сьогодні нас тут набагато більше, ніж було вчора. Вже приїхали і ще їдуть люди з різних куточків України. Їдуть, щоб підтримати Майдан і своє майбутнє", -сказав Віталій Кличко.

Він відзначив, що після вчорашніх подій стало зрозуміло, що повне перезавантаження влади потрібно якнайшвидше.

"Нам пропонують якісь круглі столи, а потім надсилають Беркут проти мирних мітингувальників. Про які домовленості може йтися? Адже жодна з наших з вами вимог так і не виконана. Ми не хочемо жити при диктатурі. І не будемо. Тому що переможемо", - наголосив Віталій Кличко.

Водночас брат Віталія Володимир Кличко відзначив, що вчора Майдан стояв безстрашно і принципово. І вчора пролунала головна фраза: не боятися."На цьому Майдані не можна боятися. Бо ми стоїмо за правду і справедливість. І вчора ми довели, що ми гідні називатися українцями", - наголосив Володимир.

Він також подякував усім волонтерам, які готують і розносять їжу, чай та каву на Майдані. “Їх майже не видно. Але вони завжди з нами. І дуже нам допомагають”, - сказав Володимир. Ці слова Володимира Кличка отримали схвальний відгук і підтримку всіх присутніх на Майдані.