Європейський суд урівняв гомосексуальне партнерство з традиційним шлюбом

Постанова суду стосується і країн, де одностатеві шлюби не легалізовані. Постанова опублікована на сайті суду. У четвер, 12 грудня, суд виніс рішення за позовом французького банківського службовця Фредеріка Хея. Йому було відмовлено в грошових бонусах, призначених усім сімейним парам, після того, як Хей уклав «громадянську угоду про солідарність» (PAKS) зі своїм партнером-чоловіком, повідомляє Лента.ру.

Цивільна угода про солідарність - згідно з французькими законами, контракт, який укладається між двома особами (різного або однієї статі) для організації їх спільного життя. Люди, що підписують угоду, повинні бути повнолітніми. Суд визнав ситуацію з Хеєм випадком «прямої дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації». Представник суду відзначив, що постанова означає введення нового правового стандарту для всіх країн Євросоюзу. На момент подачі позову Хеєм у Франції ще не були легалізовані одностатеві шлюби.

Закон про їх вирішенні був підписаний президентом Франсуа Олландом в травні 2013 року. Після цього відповідні зміни були внесені і в трудове законодавство. При цьому в більшості країн Євросоюзу одностатеві шлюби не легалізовані.

Зокрема, Хорватія, що вступила в ЄС у 2013 році, провела внутрішній референдум, в ході якого населення країни висловилося проти дозволу гомосексуальних шлюбних союзів.