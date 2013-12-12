Мер Луганська збирає добровольців для поїздки до Києва на вихідні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, про це йдеться в зверненні Кравченка до жителів Луганська.

Мер вважає, що жителі сходу країни повинні висловити свою точку зору на те, що відбувається в країні.

Також міський голова Луганська заявив, що буде радий бачити в Луганську «представників Євросоюзу і США, які беруть активну участь у київському Майдані, щоб вони могли почути іншу позицію українців».

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«Сьогодні політична ситуація набула загрозливого характеру для стабільності, розвитку і цілісності нашої держави. Люди вийшли на Майдани з вимогою скидання законно обраної влади, як Президента, так і Уряду. Останні тижні ми спостерігаємо за тим, як у самому серці нашої країни мирні демонстрації переростають у провокації і приводять до громадських безпорядків. Акти жорстокого вандалізму, захоплення і руйнування адміністративних будівель, псування майна територіальної громади Києва, осквернення історичних місць - все це неприпустимо для мирних акцій протесту», - йдеться у зверненні мера.

На думку Кравченка, погляди протестувальників на розвиток держави і вирішення важливих питань, поділяють далеко не всі українці. «Думка більшості жителів регіону – відновлення Конституційного порядку в нашій країні. Всі гострі політичні і економічні питання, які є сьогодні в державі, необхідно вирішувати виключно шляхом мирних переговорів», - вважає мер Луганська.

У зверненні Кравченко подякував луганцям за тверезий погляд на події, що відбуваються, дотримання громадського порядку, за працю на благо і розвиток України, а не мітинги і протести. «Але сьогодні ми більше не можемо мовчати. Ми повинні висловити свою точку зору. Ми не влаштовуватимемо страйку і не руйнуватимемо економіку країни. Пропонуємо у вихідні дні поїхати до Києва, щоб підтримати чинну законну владу і висловити свою принципову позицію», - йдеться у зверненні.

У зверненні повідомляються і телефони, за якими йде запис добровольців на поїздку до Києва.