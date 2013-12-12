Сікорський: Польща не може впроваджувати реформи замість України

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сьогодні у Сеймі.

"Ми намагались зробити якнайбільше для українців, але не можемо нічого зробити замість них. Ми не підпишемо угоду за Україну, так само, як не проведемо замість неї реформи", - сказав він.

Сікорський назвав очевидною необхідність враховувати складну економічну ситуацію в Україні і "безпрецедентний тиск" на неї з боку Росії.

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"Однак реформи, а не їхнє уникання є єдиною дорогою для зміцнення України. Вони також дозволять скористатися додатковою підтримкою, в тому числі фінансовою. Такими є умови міжнародних інституцій", - відзначив він.

Польський міністр підтвердив, що ЄС готовий підписати Угоду про асоціацію з Україною, зауваживши, що польська влада вважає партнером у переговорах чинну українську владу. "Ми не плануємо розмовляти про Україну ні з іншим, крім її представників. Чекаємо на рух української влади", - сказав Сікорський.