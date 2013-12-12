ЄС розраховує підписати угоду з Україною в 2014 році - ЗМІ
Офіційні особи Євросоюзу розраховують, що угода про асоціацію між ЄС і Україною буде підписана на майбутньому в 2014 році двосторонньому саміті, який може відбутися навесні.
Про це повідомив у четвер РІА Новости дипломатичне джерело в Брюсселі.
"Офіційні особи ЄС сподіваються, що угода може бути підписана на щорічному саміті ЄС-Україна в 2014 році", - сказав співрозмовник агентства.
Єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фюле оголосив сьогодні про домовленість з першим віце-прем'єром України Сергієм Арбузовим підготувати дорожню карту для застосування угоди про асоціацію і намір підтримувати Київ у домовленостях з МВФ.
За підсумками переговорів глава Міндоходов Олександр Клименко заявив, що переговори були продуктивними і показали, що між сторонами немає нездоланних протиріч.
"Позиції ЄС і України досить близькі, і в результаті проведення необхідної підготовчої роботи буде досягнуте повне взаєморозуміння. Попереду у України, уряду, українського бізнесу кілька місяців складної копіткої роботи", - заявив Клименко.
"Взаєморозуміння є в тому числі і з питання серйозних втрат, які понесе економіка України і в першу чергу український бізнес після підписання ЄС. Ми бачимо позитивний сигнал у можливості перегляду і виходу на симетрію в митних питаннях, що безумовно важливо для українських підприємств", - підкреслив він.
За його словами, українська сторона сьогодні виходила і діяла виключно з позицій та інтересів української економіки.
"Інтереси українського бізнесу та вітчизняного ринку повинні бути максимально захищені і дотримані", - заявив Клименко.