У Києві Будинку офіцерів забарикадували військових – "Удар"

Про це повідомив народний депутат від "Удару" Роман Чернега, цитує його пресс-служба.

"Вони забарикадувалися, забрали у керівництва Будинку офіцерів печатку. Схоже на те, що влада готує чергові провокації. Зараз на "тітушок" можуть почепити європейські стрічки і влаштувати штурм Будинку офіцерів", - сказав Чернега.

Він наголосив, що ніхто з присутніх на Майдані активістів не зацікавлений у будь-якому штурмі і підкреслив, що до центру столиці з'їхалися люди з усіх куточків України, щоби взяти участь виключно у мирному протесті на підтримку свого права жити в демократичній європейській країні.

Як відомо, раніше міністр оборони Павло Лебедєв запевнив, що Збройні Сили України не залучаються до політичних акцій, які проводяться у місті Києві.