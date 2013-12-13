Близько 4 тисяч мітингувальників продовжують акцію протесту на Майдані
07:38, 13 грудня 2013Політика
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Правоохоронці не зареєстрували жодного грубого правопорушення
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Правоохоронці не зареєстрували жодного грубого правопорушення, пов'язаного з проведенням масових заходів у центрі столиці, повідомляє МВС.
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За інформацією Оперативного штабу МВС України, найбільше скупчення людей, як і раніше, знаходиться на Майдані Незалежності. Наразі там перебуває майже 4 тисячі громадян.
У повідомленні наголошується, що у нічний час правопорядок у столиці забезпечувало майже 1900 правоохоронців.
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