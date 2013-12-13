Влада готує широкомасштабну провокацію на суботу і неділю - Яценюк

Влада готує широкомасштабну провокацію на суботу і неділю.

Про це в коментарі Радіо Свобода заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

За його словами, нині влада звозить людей до Києва, щоб розпочати громадянський конфлікт, «вводити надзвичайний стан, вводити війська, вводити «беркут», розганяти Майдан».

«Це новина, на яку ми маємо дуже серйозні підтвердження, і ми не дамо можливості це зробити Віктору Януковичу», – сказав Яценюк.

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Як зазначається у повідомленні, є інформація, що керівництво країни поставило перед Міністерством оборони завдання забезпечити на вихідні 14-15 грудня харчування (польові кухні, їдальні), розміщення і забезпечення паливом 200 тисяч цивільних, які повинні прибути до Києва для участі в альтернативних масових заходах на підтримку президента Віктора Януковича. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела в РНБО.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі комунальники у присутності працівників правоохоронних органів раптово почали прибирання снігу на Європейській площі. На ранок на площу було завезено металеві конструкції для монтажу сцени. Наразі Європейська площа з усіх боків обгороджена металевим парканом. Біля Українського дому перебуває велика кількість бійців спецпідрозділів.