На Майдані вже близько 7 тисяч осіб

Близько 7 тисяч осіб продовжують мітингувати на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, зі сцени виступають громадські діячі.

Мітингувальники стоять у чергах на отримання їжі та чаю, та продовжують грітися біля металевих діжок з вогнем.

Також побільшала кількість наметів на Майдані Незалежності. Незважаючи на нульову температуру, барикади, які укріплені снігом, не розтанули. Біля КМДА продовжують перебувати кілька сотень осіб. Навпроти встановлено військовий намет. Вантажівку з пробитим колесом, яка тут стоїть з вівторка, не прибирають.

Також нещодавно близько сотні активістів рушили до Апеляційного суду міста Києва, де сьогодні відбудеться процес над затриманими на Банковій 1 грудня.