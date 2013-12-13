На Майдані пройшов майстер-клас по самообороні (фотогалерея)

На Майдані Незалежності пройшла тренування активістів, які обороняли барикади. Хлопців вчили, що потрібно робити в разі нападу "Беркуту" та нової спроби розгону Майдану.

У суботу, 14 грудня, мітингувальників планують навчати знову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив комендант Майдану Андрій Левус на брифінгу в Штабі національного опору в Будинку профспілок.

«Із завтрашнього дня ми почнемо організоване навчання людей самообороні. Ми будемо формувати спеціальні загони, і кожен бажаючий зможе записатися в ці загони», - сказав Левус.

Також він повідомив, що завтра буде презентована служба охорони журналістів, що працюють в Штабі національного опору. Левус уточнив, що 10-15 чоловік займуться постійною охороною представників ЗМІ.

Крім того, Левус додав, що «комендатура національної оборони базується і в Будинку архітекторів». «Співробітники Будинку архітекторів сприйняли цей факт нормально», - додав комендант Майдану.

За словами Левуса, на даний момент комендатура включає 4 тис. чоловік.