Кучма про круглий стіл: На такому зборищі питання не вирішиш

"На такому зборищі питання не вирішиш. Але ми показали світу та суспільству, що діалог можливий", - заявив він.

Екс-президент також висловив розчарування з приводу спроб розігнати майдан у ніч на середу: "Якби не було такої спроби, то були б менш жорсткі вимоги до влади".

На прохання прокоментувати ситуацію в державі, Кучма відповів: "Якщо я скажу всю правду, мені треба буде виїхати із країни", повідомляє Українська правда.

На питання, чи звільнив би він на місці Януковича міністра внутрішніх справ Віталія Захарченко, він сказав: "Не заганяй мене у глухий кут".

Також Кучма вважає, що Україна перебуває на межі банкрутства.

"Країна, за великим рахунком, банкрут", - сказав Кучма.

За його словами, уряд планував зростання ВВП на 3,5%, а отримав падіння на 1,5%.

"Мінус 5%! Де взяти цю цифру? Ходимо по всьому світу та просимо гроші", - сказав він.