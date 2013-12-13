Кучма про круглий стіл: На такому зборищі питання не вирішиш

17:45, 13 грудня 2013
Політика
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Екс-президент України Леонід Кучма висловив розчарування тим, що на круглому столі "конкретика не обговорювалася".

Леонід Кучма

"На такому зборищі питання не вирішиш. Але ми показали світу та суспільству, що діалог можливий", - заявив він.

Екс-президент також висловив розчарування з приводу спроб розігнати майдан у ніч на середу: "Якби не було такої спроби, то були б менш жорсткі вимоги до влади".

На прохання прокоментувати ситуацію в державі, Кучма відповів: "Якщо я скажу всю правду, мені треба буде виїхати із країни", повідомляє Українська правда.

На питання, чи звільнив би він на місці Януковича міністра внутрішніх справ Віталія Захарченко, він сказав: "Не заганяй мене у глухий кут".

Також Кучма вважає, що Україна перебуває на межі банкрутства

"Країна, за великим рахунком, банкрут", - сказав Кучма.

За його словами, уряд планував зростання ВВП на 3,5%, а отримав падіння на 1,5%.

"Мінус 5%! Де взяти цю цифру? Ходимо по всьому світу та просимо гроші", - сказав він.

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