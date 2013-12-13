Луганськ відправив на "антимайдан" спецпоїзд із 19 вагонів

Як передає кореспондент УНІАН, у складі 18 плацкартних вагонів і 19-й вагон купейний - штабний. Загальна кількість учасників, які виїхали, більш як 1000 чоловік. В основному це чоловіки, шахтарі вугільних підприємств області.

На вокзалі за їх відправленням спостерігали заступник голови Луганської обласної ради Юрій Хунов і заступник Луганського міського голови Олександр Ткаченко.

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За словами провідників поїзду, шахтарі прибудуть до Києва рано вранці, а о 22.00 цим самим поїздом виїдуть назад.

Як повідомив журналістам Ткаченко, на зміну шахтарям, які повернулися, в суботу вирушить ще один поїзд.

Крім того, за словами Ткаченка, також сьогодні людей відправляли і автобусами, але скільки, він і сам не знає.

Сьогодні ж мер Луганська Сергій Кравченко у своєму зверненні до земляків заявив, що менше ніж за добу більш як 1500 жителів Луганська відгукнулися на заклик підтримати чинну законно обрану владу і поїхати до Києва.

«Ми не допустимо руйнування економіки, нашим дітям потрібна сильна, надійна держава, в якій вони будуть господарями, впевненими в завтрашньому дні. Ми не допустимо провокацій і пропонуємо мирним шляхом вирішити всі існуючі розбіжності! В неділю разом із моїми земляками я вийду на площу, щоб взяти участь в мирних зборах і висловити свою принципову позицію. Дякую кожному з вас за розуміння і підтримку! Спасибі, що не стоїте осторонь і хочете взяти участь в історичній події для всієї України», – заявив він.