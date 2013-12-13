У центр Києва стягують автобуси з внутрішніми військами - ЗМІ

Як повідомляє кореспондент "Української правди" станом на 19:50 на Інститутську з боку Городецької заїхало 2 великих автобуси з представниками внутрішніх військ як підсилення до 5 мікроавтобусів з силовиками, які до цього часу чергували біля клубу Кабміну.

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Окрім перекриття Інститутської на розі з Садовою внутрішні війська перекрили також наступне перехрестя на розі з Липською. Там перебувають кілька десятків службовців, які стоять не дуже щільним кордоном, однак під час спроб пройти вулицею Липською до готелю Київ, вони змикають щити перед перехожими.

Окрім того, кореспондент УП бачив, як з Кріпосного провулку на Інститутську заїхали 4 великі автобуси під конвоєм машин ДАІ.