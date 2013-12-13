Мер Житомира наклав вето на рішення сесії про відставку виконкому міськради
Житомирський міський голова Володимир Дебой наклав вето на рішення сесії Житомирської міської ради від 11 грудня цього року про відставку виконкому цієї ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відеозверненні Дебоя до житомирян, розміщеному сьогодні на сайті Житомирської міської ради.
У відеозверненні Дебой мотивує таке своє рішення щодо вето тим, що ”місто не може залишитись без керівництва, коли слід вирішувати важливі соціальні питання та приймати бюджет Житомира 2014-го року”.
Також сьогодні з фракції Партії регіонів Житомирської міської ради виключили 5 депутатів, які на позачерговій сесії міськради 11 грудня, всупереч рішенню фракції ”регіоналів”, разом з опозицією голосували за відставку виконкому, повідомили кореспонденту УНІАН у Житомирській міській раді.
Тепер у фракції Партії регіонів Житомирської міської ради 17 депутатів, а не 22, як було раніше.
Як повідомляв УНІАН, 11 грудня на сесії Житомирської міської ради відправили у відставку виконком ради. За таке рішення на сесії проголосувало 32 депутатів з 36 присутніх на сесії.
Ініціаторами відставки виконкому Житомирської міськради виступили депутати від фракції «Батьківщина». Виконком відправили у відставку, оскільки депутати незадоволені його роботою.