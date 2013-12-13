Мер Житомира наклав вето на рішення сесії про відставку виконкому міськради

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відеозверненні Дебоя до житомирян, розміщеному сьогодні на сайті Житомирської міської ради.

У відеозверненні Дебой мотивує таке своє рішення щодо вето тим, що ”місто не може залишитись без керівництва, коли слід вирішувати важливі соціальні питання та приймати бюджет Житомира 2014-го року”.

Також сьогодні з фракції Партії регіонів Житомирської міської ради виключили 5 депутатів, які на позачерговій сесії міськради 11 грудня, всупереч рішенню фракції ”регіоналів”, разом з опозицією голосували за відставку виконкому, повідомили кореспонденту УНІАН у Житомирській міській раді.

Тепер у фракції Партії регіонів Житомирської міської ради 17 депутатів, а не 22, як було раніше.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня на сесії Житомирської міської ради відправили у відставку виконком ради. За таке рішення на сесії проголосувало 32 депутатів з 36 присутніх на сесії.

Ініціаторами відставки виконкому Житомирської міськради виступили депутати від фракції «Батьківщина». Виконком відправили у відставку, оскільки депутати незадоволені його роботою.