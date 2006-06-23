Як подолати неприязнь Тимошенко і Порошенка

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ прогнозує, що призначення голови Верховної Ради і прем’єр-міністра України може відбутися у парламенті у середу, 28 червня, або четвер, 29 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам, що сьогодні було прийнято рішення, що у вівторок, 27 червня парламент розгляне питання про кількість комітетів та їхні функції. На думку О.МОРОЗА, цього буде достатньо для того, щоб продовжити роботу по остаточному формуванню парламентських комітетів.

І, швидше за все, “голосування по голові ВР і прем’єр-міністру, я так думаю, відбудеться в середу або четвер”, - сказав О.МОРОЗ. Водночас він не виключив, що при хорошій підготовці це може відбутись і у вівторок після обіду. “Я зараз гарантій дати не можу, тому що це залежить від багатьох нюансів”, - сказав лідер СПУ.

Він також підтвердив, що поки «Наша Україна» офіційно не висунула кандидатури на посаду спікера.

Коментуючи на прохання журналістів, як може вплинути взаємна неприязнь лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО (кандидатура якої запропопована на посаду прем’єра) і народного депутата від “Нашої України” Петра ПОРОШЕНКА (одного з кандидатів на посаду спікера) на спільній роботі, О.МОРОЗ зауважив, що суб’єктивний фактор відносин між людьми повинен врегульовуватись між ними самими, а об’єктивно - необхідно діяти так, щоб такі взаємовідносини не відбивались на роботі парламенту й уряду.