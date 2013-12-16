На перевиборах було більше випадків підкупу, ніж минулого року - КВУ

Про таке в ефірі 5 каналу заявив голова КВУ Олександр Черненко.

«Якщо порівнювати вибори в цих округах річної давнини і сьогодні, принципова відмінність у тому, що і компанія, і день голосування тоді проходив більш-менш спокійно, тому що ті люди, які йшли, олігархи, чи просто засівали – вони були впевнені у своїй перемозі, проблеми почались під час підрахунку голосів на дільницях, а потім вже в окружних комісіях. Сьогодні провладні кандидати з самого початку розуміли, що ці округи для них не сприятливі. Відповідно той підкуп, який ми фіксували під час кампанії, набагато більший, ніж рік тому. Тому що всі хочуть якось вирішити проблему до підрахунку голосів. А спрацює це, чи ні – побачимо», - заявив Черненко.

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Нагадаємо, вчора в Україні відбувалися перевибори в п’яти "проблемних" округах, результати чергових виборів у яких не вдалося встановити.