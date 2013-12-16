"Свобода" відмовляється визнавати результати виборів у 223 окрузі - Іллєнко

Про це Українській правді заявив свободівець Андрій Іллєнко.

"Екзит-пол показав, що Юрій Левченко перемагає з відривом 17% і у нас немає підстав не довіряти цьому екзит-полу авторитетноі групи Рейтинг", - сказав він.

Але, за його словами "сьогодні ми бачимо, що влада шляхом фальсифікацій: масового підкупу, вилучення бюлетенів, використання фізичного тиску тітушок і фальшування протоколів - на тих дільницях, де перемагає Левченко, влада реально пішла на повну фальсифікацію виборів".

"На сьогодні, станом на 4-30 ми можемо заявити, що виборів ми не визнаємо",- заявив Іллєнко.

Іллєнко додав, що "повністю сфальсифіковані вибори в Черкасах (Микола Булатецький від Батьківщини відкликав своїх людей з комісій — ред.), повністю сфальсифіковані вибори в Обухові і повністю сфальсифіковані вибори в Миколаєві".

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"По канівському округу, де Даценко, я повністю не можу сказати, але скоріш за все там теж почалась фальсифікація",- зазначив він.

"Я так підозрюю, що вони не будуть пускати жодного опозиційного кандидата на проблемних округах. Ми маємо не визнавати виборів. В цій країні вибори закінчилися", - наголосив він.

"Коли екзит-пол на 20% помиляються, це технічно, теоретично неможливо. Це означає лише те, що поки Янукович - президент, поки у нас існує ця політична система, поки у нас існує цей уряд, виборів в украіні більше не буде. Це треба зрозуміти. Ніяких виборів 2015 року не буде. Вибори будуть, коли Беркут не встановлюватиме результати виборів", - заявив опозиціонер.

"Нічого іншого, крім того, щоб добиватись реальних досягнень на Майдані і домагатися реальної зміни влади, у нас не лишається"- додав він.

Іллєнко наголосив, що Свобода буде осаржувати результати в судах "збирати матеріали на фальсифікаторів, щоб їх покарати, але ми розуміємо, що і судів немає ніяких в нашій країні".