Єфремов вважає, що бюджет у першому читанні можна прийняти в січні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав під час погоджувальної ради парламенту.

Єфремов вважає, що до кінця тижня цей документ буде поданий до парламенту, тому потрібно “ухвалити алгоритм розгляду його”.

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“Зрозуміло, що якщо до кінця тижня він тільки буде зареєстрований у парламенті, то потрібен час для того, щоб комітети відповідні, практично всі задіяні при розгляді державного бюджету могли ознайомитися з цим документом, розглянути у себе на комітетах та подати відповідні пропозиції — на це знадобиться час”, - сказав депутат.

Він висловив думку, що якщо до кінця тижня бюджет надійде у парламент, а наступного тижня — робота в комітетах, то в рамках цього тижня комітети могли б розглянути цей документ і подати відповідні пропозиції. “Потім два тижні всі депутати можуть працювати з цим документом і в середині січня на пленарному тижні, який у нас планується ще на цій сесії, нам бачиться так, що цей законопроект можна було б розглянути в першому читанні. Якщо буде багато доповнень, якщо буде погодження депутатів, то можна ухвалити і в цілому. Якщо будуть доповнення, значить у нас є тоді можливість його прийняти на початку лютого наступного року вже як безпосередньо закон”, - сказав Єфремов.

Крім того, він зауважив, що якщо опозиція і далі блокуватиме роботу парламенту, то “ми зі своєї сторони будемо приймати адекватні дії, як забезпечити ухвалення відповідних законів, які необхідні державі”.