Янукович: Ми зобов'язані в грудні прийняти бюджет

Про це він заявив під час зустрічі з екс-президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, присвяченій обговоренню найважливіших питань, що стоять перед країною.

"Ми зобов'язані в грудні прийняти бюджет. Країна повинна жити нормальним життям. Ми зобов'язані знайти всі рішення з нашими стратегічними партнерами в економіці", - сказав Президент.

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Крім того, Віктор Янукович додав, що його останній візит до Китаю був "невипадковим", тому що Україні "треба шукати ринки збуту продукції, нам треба шукати партнерів, з якими ми б могли побачити спільні інтереси, які б пішли на користь нашим країнам".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня зареєстрував проект держбюджету на 2014 рік, проте голова Верховної Ради України Володимир Рибак повернув Кабінету міністрів проект бюджету-2014 на доопрацювання.

20 вересня під час Години уряду у Верховній Раді перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський заявив, що Кабінет міністрів не може остаточно сформувати бюджет на 2014 рік, зокрема, його прибуткову й витратну частини, у зв'язку з ухваленням Верховною Радою нових законів, які, з одного боку, збільшують доходи, а з іншого - потребують додаткового фінансування з бюджету.

Нагадаємо, згідно зі ст. 37 Бюджетного кодексу, проект бюджету на наступний рік уряд має подати до ВР до 15 вересня. Відповідно до ст.156 Регламенту ВР, депутати мають право надати свої пропозиції до профільного комітету до 1 жовтня, а Бюджетний комітет не пізніше 15 жовтня готує висновки та пропозиції. Згідно п.1 ст. 157 Регламенту ВРУ, перше читання проекту бюджету має відбутися до 20 жовтня.