Опозиція завтра зранку вирішить, чи блокуватиме ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції ВО “Свобода” Олег Тягнибок заявив сьогодні на брифінгу у Штабі національного спротиву.

“Чи будемо ми брати участь завтра у роботі парламенту, чи будемо його заблоковувати, буде вирішено завтра вранці. Ми моніторимо зараз ситуацію. Ми відкидаємо будь-які заяви, які звучать з вуст представників Партії регіонів, мовляв, вони нарешті готові конструктивно працювати, - це повна маячня”, - сказав Тягнибок.

Читайте також: Тягнибок та Яценюк заявили, що говоритимуть з владою лише після виконання вимог опозиції

Він також зазначив, що сьогодні лідери опозиційних фракцій не пішли на засідання Погоджувальної ради парламенту, оскільки не бачили сенсу брати участь у «пустих розмовах».

“Якщо ж представники Партії регіонів разом з комуністами вирішать бавитися знову в антиконституційні речі і бігати по урядовому кварталу, шукаючи собі місце, де б вони могли провести таємне засідання Верховної Ради і протягувати там ті закони, які їм потрібно, то ми їх попереджаємо, що якщо вони таке робитимуть, ми не самі підемо за ними, а підуть за ними всі люди, які стоять на Майдані, і не дамо їм провести ці антиконституційні заколоти, які вони, можливо, мають намір організувати”, - сказав Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, минулого пленарного тижня з 3 по 6 грудня опозиція блокувала роботу парламенту, вимагаючи покарати винних за розгін Євромайдану, відставки уряду тощо.

Сьогодні лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключив можливості проведення пленарного засідання парламенту поза сесійної зали у разі блокування роботи Верховної Ради.

Водночас голова Верховної Ради Володимир Рибак наголосив, що поки не приймав жодних рішень щодо можливого виїзного засідання ВР.