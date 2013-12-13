Рибак відкидає можливість проведення закритого засідання ВР

На цьому Рибак наголосив, відповідаючи на запитання журналістів перед початком засідання загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну» у п’ятницю, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Від кого закриватися?», - запитав він, підкресливши, що, навпаки, треба у відкритому режимі, за участю преси і представників усіх фракцій, вислухати кожну сторону, почути один одного.

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Керівник парламенту зауважив, що у багатьох країнах бувають подібні кризи, але вихід з них знаходять через дискусії. «Маємо і ми вести таку дискусію, починаючи з цього круглого столу», - сказав Рибак.

Відповідаючи на запитання, Рибак повідомив, що у понеділок відбудеться засідання Погоджувальної ради, де він також хоче почути представників усіх фракцій. За його словами, на пленарному засіданні у вівторок необхідно надати слово не лише лідерам фракцій, а й усім іншим народним депутатам, які захочуть озвучити свої позиції і думки щодо нинішньої ситуації в державі.

Рибак нагадав, що наступний пленарний тиждень - останній у нинішньому році, і Верховна Рада повинна працювати. «Це головний політичний майданчик, де можуть бути висловлені думки, позиції усіх сторін і прийнято те чи інше рішення», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня депутат від Партії регіонів Володимир Макеєнко запропонував провести закрите засідання Верховної Ради для врегулювання ситуації в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "День".

"Я намагаюся пояснити своїм колегам - давайте зберемо позачергову сесію Верховної Ради. Нехай вона проходить у закритому режимі: без ЗМІ, без помічників, запрошених", - зазначив він.

На думку глави регламентного комітету Ради, рішення питання в парламенті логічно, бо там представлені всі політичні сили.